Трамп причислил Россию к главным угрозам для НАТО

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 25 мая. НАТО стоит в будущем сфокусироваться на борьбе с терроризмом, решении миграционного кризиса и обратить внимание на «угрозы со стороны РФ». Такое заявление сделал в четверг президент США Дональд Трамп во время визита в штаб-квартиру НАТО.

«НАТО будущего должна уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и западных рубежах НАТО», — отметил он.

Напомним, что разговоры о российской угрозе начались после украинской революции 2014 года и связанных с нею событий. При этом высокопоставленные чиновники НАТО неоднократно заявляли, что не рассматривают Россию в качестве противника.