Стало известно, когда турецкие продукты вернутся на российский рынок

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Казань, 25 мая. Ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции в Россию будут сняты в ближайшее время — соответствующее постановление правительства появится уже в течение недели. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Чиновник сообщил, что ограничения на поставки из Турции будут отменены «в ближайшие дни, в течение недели».

Дворкович также отметил, что Анкара опровергла введение новых ограничений на поставки российского зерна. Тем не менее, российская сторона проведет дополнительную проверку по этому вопросу.

Кроме того, Россия и Турция ведут консультации с целью разрешения «томатного конфликта».