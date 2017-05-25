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Экономика
Стало известно, когда турецкие продукты вернутся на российский рынок

Стало известно, когда турецкие продукты вернутся на российский рынок

18:40  25 Мая 2017
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Стало известно, когда турецкие продукты вернутся на российский рынок

Казань, 25 мая. Ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции в Россию будут сняты в ближайшее время — соответствующее постановление правительства появится уже в течение недели. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. 

Чиновник сообщил, что ограничения на поставки из Турции будут отменены «в ближайшие дни, в течение недели». 

Дворкович также отметил, что Анкара опровергла введение новых ограничений на поставки российского зерна. Тем не менее, российская сторона проведет дополнительную проверку по этому вопросу. 

Кроме того, Россия и Турция ведут консультации с целью разрешения «томатного конфликта». 

#турция #дворкович
Владимир Багров
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