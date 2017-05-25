Трамп назвал террористов неудачниками, от которых надо избавляться

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 25 мая. Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО заявил, что террористов, являющихся убийцами и неудачниками, нужно неустанно преследовать.

Сегодня в Брюсселе проходит саммит стран-участниц НАТО, на полях которого было сделано множество заявлений о борьбе с терроризмом. Среди спикеров также был 45-й президент США Дональд Трамп, он заявил, что террористы являются неудачниками и с ними необходимо вести постоянную борьбу.

«Все люди, которые ценят жизнь, должны объединить усилия для того, чтобы находить, выявлять и избавлять от этих убийц и экстремистов, а также неудачников, — сказал американский лидер. — Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что Трамп распорядился провести тщательное расследование относительно утечек данных о теракте в британском Манчестере.