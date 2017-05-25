Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп назвал террористов неудачниками, от которых надо избавляться

Трамп назвал террористов неудачниками, от которых надо избавляться

18:30  25 Мая 2017
163

Трамп назвал террористов неудачниками, от которых надо избавляться

Брюссель, 25 мая. Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО заявил, что террористов, являющихся убийцами и неудачниками, нужно неустанно преследовать.

Сегодня в Брюсселе проходит саммит стран-участниц НАТО, на полях которого было сделано множество заявлений о борьбе с терроризмом. Среди спикеров также был 45-й президент США Дональд Трамп, он заявил, что террористы являются неудачниками и с ними необходимо вести постоянную борьбу.

«Все люди, которые ценят жизнь, должны объединить усилия для того, чтобы находить, выявлять и избавлять от этих убийц и экстремистов, а также неудачников, — сказал американский лидер. — Где бы в нашем обществе они ни скрывались, мы должны изгнать их и никогда, никогда больше не пускать их обратно», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что Трамп распорядился провести тщательное расследование относительно утечек данных о теракте в британском Манчестере.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть