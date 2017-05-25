Боевики ИГ отступают без сопротивления на юге провинции Хомс

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Хомс, 25 мая. Сирийская арабская армия расширила подконтрольную зону в южной части Хомса.

Командование правительственных войск сообщило журналистам, что САА освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) уже 1400 квадратных километров в провинции Хомс. Руководство отмечает, что игиловцы оставляют свои позиции без боя.

Оборона «Халифата» пробита в нескольких местах под давлением танковых подразделений сирийской армии. Ранее сообщалось, что в Хомсе около 155 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.

* Организация запрещена на территории РФ.