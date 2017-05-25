Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Боевики ИГ отступают без сопротивления на юге провинции Хомс

Боевики ИГ отступают без сопротивления на юге провинции Хомс

18:25  25 Мая 2017
432

Боевики ИГ отступают без сопротивления на юге провинции Хомс

Хомс, 25 мая. Сирийская арабская армия расширила подконтрольную зону в южной части Хомса.

Командование правительственных войск сообщило журналистам, что САА освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) уже 1400 квадратных километров в провинции Хомс. Руководство отмечает, что игиловцы оставляют свои позиции без боя.

Боевики ИГ отступают без сопротивления на юге провинции Хомс

Оборона «Халифата» пробита в нескольких местах под давлением танковых подразделений сирийской армии. Ранее сообщалось, что в Хомсе около 155 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть