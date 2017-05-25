ИГИЛ атаковало позиции сирийской армии на юго-востоке провинции Алеппо

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Ханассер, 25 мая. Боевики «Исламского государства»* совершили вылазку в районе Ханассера.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) предприняли внезапную атаку в районе населенного пункта Ханассер к юго-востоку от Алеппо.

По заявлениям исламистов, боевикам удалось захватить несколько противотанковых орудий, стрелковое вооружение и боеприпасы. Сообщается о гибели 11 правительственных солдат и захвате одного транспортного средства. Ранее сирийские СМИ сообщили о ликвидации 20 боевиков «Халифата» при данном нападении.

* Организация запрещена на территории РФ.