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Технологии
Lada Vesta в кузове хэтчбек поймали на фото во время тестов

Lada Vesta в кузове хэтчбек поймали на фото во время тестов

18:35  25 Мая 2017
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Lada Vesta в кузове хэтчбек поймали на фото во время тестов

Москва, 25 мая. Новая Lada Vesta в пятидверном кузове попала в объективы фотокамер во время тест-драйва.

Lada Vesta в кузове хэтчбек оказалась на 150 миллиметров короче седана, так как конструкторам удалось уменьшить задний свес. Кроме того, дизайнеры Lada внесли изменения в геометрию автомобиля, благодаря которым Vesta приобрела купеобразный силуэт. Также изменилась оптика автомобиля, которая стала более округлой, что сделало внешний вид машины более спортивным.

Серийное производство автомобиля начнется в сентябре. Машина оснащена бензиновым двигателем в двух модификациях 1,6 и 1,8 литра, мощностью 106 и 122 лошадиных сил.

Алексей Громов
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