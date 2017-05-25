«Анжи» отдаст Долгова в аренду

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Махачкала, 25 мая. Махачкалинский «Анжи» отдаст своего нападающего Павла Долгова в аренду. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, данное решение в отношении 20-летнего нападающего, редко появлявшегося в весенней части чемпионата России, уже принято. Отмечается, что одним из вариантов трудоустройства игрока может стать новичок Премьер-лиги — «Тосно». После зимнего перехода в «Анжи» из «Зенита» Долгов провел 5 матчей, в которых не забивал.