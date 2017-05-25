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Сирия, 25 мая. Войска САА полностью обступили оккупированный ИГ** город Маскана с запада. Бойцы SDF**** захватили поселение Кудайран к западу от Ракки после нескольких дней жестоких боев. Армия САР освободила территорию фосфатного завода к югу от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла территории на западной окраине города Маскана на востоке провинции Алеппо; выбила отряды ИГИЛ* с территории фосфатного завода на юге от Пальмиры; ведет бои с террористами ИГ у базы 137-го полка в южных окрестностях Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): обстреляло город Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса; утратило контроль над поселениями Коджо, Тель Гази, Хатимия и Кабусия к западу от Мосула в результате операции иракских военных и ополченцев-шиитов.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с «Джебхат ан-Нусрой»*** подверглись авиаударам ВВС Сирии на юге Даръа; ведет перестрелки с САА на севере провинции Кунейтра.

Курды: отбили у ИГИЛ населенный пункт Кудайран к западу от Ракки.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), готовящиеся к штурму Масканы, полностью обступили город с запада. Под полный контроль военнослужащих перешел населенный пункт Аль-Фарайя, расположенный в юго-западных окрестностях Масканы, сообщил портал Syrian Reporters. Кроме того, эти данные появились на карте Syrian Civil War Map. Напомним, командование армии САР планирует охватить город с трех сторон, тем самым позволив отрядам «Исламского государства»* добровольно покинуть населенный пункт.

Маскана пока остается крупнейшим оплотом террористического формирования в регионе. Город располагается у самой границы с провинцией Ракка. Сирийские военные, кроме того, намерены связать восток Алеппо с территориями в юго-восточной части провинции, где проходит стратегическая магистраль «дороги жизни», которая регулярно подвергается атакам боевиков ИГ с восточного направления.

Провинция Хомс

Сирийские войска, недавно освободившие населенный пункт Ас-Савана, продолжили атаковать позиции ИГИЛ, двигаясь на юг. В результате военнослужащие установили контроль над территорией фосфатного завода, расположенного в окрестностях поселения. Командование армии САР планирует выйти к населенному пункту Заза с целью замкнуть подконтрольные боевикам территории у границы с провинцией Дамаск в кольцо. Об этом сообщает сирийский Twitter-канал (@syhomeland).

Согласно данным портала F.S.N.N., боевики «Исламского государства» обстреляли из ракетных установок восточную окраину города Джубб Аль-Джарра, находящегося к востоку от Хомса недалеко от границы с провинцией Хама. Сведения о возможных потерях в рядах САА и мирных жертвах пока уточняются. Предполагается, что террористы таким образом пытаются отвлечь внимание правительственных сил от района трассы Дамаск – Пальмира.

Провинция Дейр эз-Зор

На южной окраине Дейр эз-Зора вновь неспокойно. Как передает новостной канал в сети Twitter (@Newsjorf), ожесточенное противостояние между силами армии САР и «Исламского государства» с новой силой вспыхнули в районе военной базы 137-го полка САА. Никаких сведений о ходе столкновений и потерях сторон конфликта на данный момент не поступало. К югу от административного центра также находится ключевой объект правительственных войск — аэродром «Дейр эз-Зор», который, однако, уже несколько лет подряд находится в кольце окружения террористов ИГ.

В район столицы провинции в настоящее время стекаются отряды террористического формирования, прибывающие из Мосула и Ракки, где ИГИЛ, как ожидается, вскоре потерпит окончательное поражение. С целью разместить новые силы в Дейр эз-Зоре боевики активизировали обстрелы занимаемых сирийскими подразделениями районов, в результате чего ежедневно гибнут мирные жители.

Провинция Даръа

ВВС Сирии продолжают вести бомбардировки укрепленных районов антиправительственных формирований на окраине города Даръа, заявляет источник, подконтрольный силам вооруженной оппозиции. Отмечается, что наиболее мощным ударам подверглись позиции радикалов в районе Даръа Аль-Балад. Однако данных о результатах боевого вылета не приводится.

Авиация САР активизировала работу на этом направлении в связи с новой фазой захватнической операции боевиков Сирийской свободной армии (ССА) и «Джебхат Фатх аш-Шам», которые в нарушение установленного режима прекращения огня продолжили атаки и захватили несколько десятков зданий в южной части Даръа.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) после нескольких дней ожесточенных боев наконец зачистили от ИГИЛ населенный пункт Кудайран, находящийся на западе от Ракки, неофициальной столицы «исламского халифата». Кроме того, курды установили контроль над дамбой, расположенной в этом районе. Согласно информации местного источника в Twitter (@melisaraimmo), в ходе последних столкновений были ликвидированы как минимум десять террористов ИГ, десятки боевиков были ранены. О потерях в рядах курдских формирований не сообщается.

Курды действуют в рамках крупномасштабной операции под названием «Гнев Евфрата», командуют которой США и другие страны международной коалиции. На этом направлении — к западу от Ракки — отряды SDF и YPG параллельно атакуют позиции «Исламского государства» на правом берегу Евфрата: сейчас тяжелые бои разворачиваются вокруг поселения Хинда.

Провинция Кунейтра

На севере провинции Кунейтра на линии разграничения между силами сирийской армии и вооруженной оппозиции вновь фиксируются перестрелки, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В настоящий момент правительственные военнослужащие ведут огонь по укрепрайонам радикалов вблизи населенных пунктов Аль-Хамидия и Хадер из пулеметов крупных калибров.

Оппозиционные группировки контролируют большую часть провинции. Правительственные силы дислоцируются на севере региона. Исламисты периодически ведут обстрелы и атаки, пытаясь расширить зону своего влияния на юге Сирии. Напомним, больше 60% от всех территорий соседней провинции Даръа также занимают боевики.

Ирак

Армия Ирака при поддержке бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» и добровольческих езидских отрядов продолжает вести операцию против ИГИЛ в районе крупного анклава террористов, расположенного на западе от Мосула. На своей странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник сообщил, что союзным войскам удалось выбить отряды «Исламского государства» из населенного пункта Коджо к югу от города Синджар.

Тем временем в районе между городами Талль-Афар и Мосул правительственными силами Ирака были также освобождены поселения Тель Гази, Хатимия и Кабусия. Об этом сообщил новостной портал Iraqi Day. Сам Мосул уже почти полностью перешел под контроль иракских военных. Террористы на данный момент контролируют всего около 2% города.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории сирии (показать инфографику)