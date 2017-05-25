МИД РФ уличил Латвию в попытках сорвать строительство «Северного потока-2»
Москва, 25 мая. Власти Латвии пытаются любыми способами, в том числе и с помощью откровенных подтасовок, воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток-2». На это обращает внимание в официальном комментарии МИД РФ.
В российском МИД обратили внимание на то, что латвийские коллеги подготовили для других министров страны инструкции по тому, как «правильно» объяснить решение правительства не поддерживать мероприятия, связанные со строительством газопровода. В МИД РФ охарактеризовали данные рекомендации как абсурдные.
«Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство «Северного потока-2», не чураясь откровенных подтасовок», — поиронизировали в МИД РФ, отметив, что данные действия Риги «не делает чести латвийской дипломатии».