МИД РФ уличил Латвию в попытках сорвать строительство «Северного потока-2»

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Москва, 25 мая. Власти Латвии пытаются любыми способами, в том числе и с помощью откровенных подтасовок, воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток-2». На это обращает внимание в официальном комментарии МИД РФ.

В российском МИД обратили внимание на то, что латвийские коллеги подготовили для других министров страны инструкции по тому, как «правильно» объяснить решение правительства не поддерживать мероприятия, связанные со строительством газопровода. В МИД РФ охарактеризовали данные рекомендации как абсурдные.