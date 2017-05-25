НАТО может помочь в борьбе с ИГ в Сирии, если отбросит политику — МИД РФ

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Москва, 25 мая. НАТО может оказать реальную помощь международной коалиции, которая борется с «Исламским государством»* в Сирии и Ираке, при условии, что альянс действительно преследует цель ликвидировать террористическую угрозу. Об этом в четверг заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов.

«Если у НАТО цель действительно бороться с терроризмом и объединяться в этом плане. Если они имеют какие-то другие политическую повестку дня или задачи, то это может все поставить под вопрос», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Москва всегда призывала к объединению разных стран в борьбе против запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и других экстремистских вооруженных формирований.

* Организация запрещена на территории РФ.