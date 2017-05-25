Трамп потребовал начать расследование утечки информации о теракте в Манчестере

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Вашингтон, 25 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал инициировать расследование в связи с утечкой информации о теракте в Манчестере. Об этом в четверг сообщили американские СМИ.

«Требую от министерства юстиции США и других ведомств начать расследование ситуации. И в случае необходимости привлечь виновных к ответственности», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом утечку данных.