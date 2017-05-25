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Украина
Украинский депутат призвал бить батогами за русскую речь

Украинский депутат призвал бить батогами за русскую речь

18:15  25 Мая 2017
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Украинский депутат призвал бить батогами за русскую речь

Киев, 25 мая. Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко заявил, что украинских учителей и учеников необходимо бить батогами за русскую речь.

В эфире украинского телеканала Мирошниченко сообщил, что русскоговорящий украинский учитель якобы подает плохой пример детям, которые учатся в этом заведении. В данном случае можно обратиться к батогу, уверен чиновник. Отметим, что батоги — это палки и толстые прутья, которые служили в прошлом для телесных наказаний.

В конце мая украинское правительство поддержало законопроект о введении 75-процентной квоты на вещание. Данное ограничение поддержали 269 депутатов практически всех фракций за исключением «Оппозиционного блока».

#украина #русская речь
Алексей Громов
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