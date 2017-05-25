Всем выйти из-за стены: Обама предостерег мировое сообщество от попыток изоляции

В Избранное

Скопировать

Берлин, 25 мая. Экс-президент США Барак Обама призвал мировое сообщество «не прятаться за стеной», когда в других странах мира идут войны или люди страдают от бедности.

Бывший американский лидер принял участие в дискуссии, прошедшей под девизом «Активно строить демократию — брать ответственность у себя дома и в мире». Мероприятие прошло в Берлине.

«Если в странах идёт война или страны страдают от бедности, в современном мире мы не можем изолироваться, нам нельзя прятаться за стеной», — подчеркнул Обама.

Дискуссия на высшем уровне состоялась в рамках съезда Евангелической церкви, приуроченного к 500-летию Реформации. Во время круглого стола канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент США Барак Обама, а также представители церковных общин и христианских организаций обсудили вопросы демократии и положение христиан в мире.