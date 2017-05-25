Следы неизвестной развитой цивилизации найдены в Перу

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Вашингтон, 25 мая. Американские археологи нашли на побережье Тихого океана в Перу артефакты древней цивилизации, которые датируются 13 — 8 тысячелетиями до нашей эры.

Находки американских археологов включают каменные орудия, старинные ткани, корзины. По словам профессора Джеймса Адовасио, артефакты из Перу говорят о том, что древние люди в данном регионе имели высокий уровень знаний, а их технологии были достаточно развитыми по сравнению с остальной частью света.

На побережье Тихого океана также были найдены рыболовные крючки и доказательства того, что древние люди выращивали садовые культуры, лекарственные травы. Ученый отметил, что Новый Свет был заселен человеком раньше, чем предполагали археологи, пишет Science Advances.