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Политика
Юнкер посмеялся на Трампом из-за постов в Twitter

Юнкер посмеялся на Трампом из-за постов в Twitter

18:28  25 Мая 2017
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Юнкер посмеялся на Трампом из-за постов в Twitter

Брюссель, 25 мая. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил над президентом США Дональдом Трампом из-за его активности в Twitter.

«Я надеюсь, что он (Трамп) еще не направил твит на мой счет», — заявил Юнкер, отвечая на вопрос журналистов о том, какое у него сложилось впечатление о Трампе после встречи.

В четверг лидеры институтов Евросоюза провели встречу с американским лидером. Переговоры длились около часа.

Юнкер посмеялся на Трампом из-за постов в Twitter

Отметим, что сегодня в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, в котором будет участвовать Дональд Трамп. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп многократно критиковал деятельность альянса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США не имеют общей позиции по России. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

#трамп #юнкер
Алексей Громов
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