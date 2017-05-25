Главные новости 25 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 25 мая.

Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего государственного секретаря США Джона Керри, который в ходе своего выступления перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете порекомендовал им осваивать русский язык. Захарова ответила стихами Маяковского на слова Керри об изучении русского языка.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе разговора с актером театра и кино Евгением Мироновым после вручения государственных наград в Кремле прокомментировал ситуацию, связанную с «Гоголь-центром». Стало известно, как Путин отреагировал на ситуацию с «Гоголь-центром».

В министерстве финансов рассматривается возможность передачи финансирования фиксированной части пенсии в ведение государственного бюджета. Минфин готовит изменение механизма финансирования пенсий россиян.

Обнаружение зуба рогатого динозавра на восточном побережье США может изменить представление о геологической истории Америки. Зуб динозавра меняет представления ученых о прошлом Земли.

На Украине каждый день умирает 1,5 тысячи больных по причине отсутствия необходимых лекарств. Виновников ищут среди чиновников и депутатов. Выставка «Современная украинская медицина» закончилась грандиозным скандалом.

САА окружает Маскану на востоке Алеппо, отряды ИГ* (организация запрещена в РФ) начинают покидать город. Террористы казнили 13 жителей Мосула, пытавшихся совершить побег. Армия САР атакует позиции ИГ вдоль шоссе Дамаск — Пальмира. Сирия новости 25 мая 12.30: боевики ИГ бегут из Масканы, САА наступает вдоль трассы Пальмира – Дамаск.

Заявления президента США Дональда Трампа, который упомянул о необходимости «привлечь Россию к ответу за Крым», говорят о том, что он встраивается в логику Брюсселя, считает сенатор Алексей Пушков. Пушков назвал тупиком идею «привлечь РФ к ответу за Крым».

Наступающее лето в Петербурге по народным приметам будет дождливым. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Главный синоптик Петербурга предсказал погоду на лето с помощью Мокия Мокрого.

* Организация запрещена на территории РФ.