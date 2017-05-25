Россия внесла в СБ ООН резолюцию по зонам деэскалации в Сирии

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Москва, 25 мая. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию по созданию в Сирии зон деэскалации. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

«Мы внесли проект резолюции, но пока что конкретного обсуждения нет, поскольку мы исходим из того, что нужно учитывать в этом плане и другие переговорные форматы», — отметил он.

Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено применение оружия и военной авиации.