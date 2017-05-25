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Дамаск, 25 мая. Анкара готовит захват севера Сирии силами «Сирийской свободной армии», сообщают арабские СМИ.

Арабское агентство «Спутник» со ссылкой на полевого командира ССА заявило, что Турция ведет набор боевиков вооруженной оппозиции и союзных им исламистов для захвата северных территорий Сирийской арабской республики. Отмечается, что Анкара намерена кардинально решить курдский вопрос.

Информационный портал подчеркнул, что набор ведется в лагерях беженцев, в которых люди проживают в сложных гуманитарных условиях и готовы на все ради пропитания своих семей. Отряды формируются в окрестностях подконтрольного армии Турции города Джераблус, по данным источника новобранцам выдают 300 долларов и обеспечивают их продовольствием и жильем.