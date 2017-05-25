Боевики ИГИЛ причастны к двум взрывам в Джакарте

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Джакарта, 25 мая. К терактам в столице Индонезии причастны пособники боевиков из запрещенной в Российской Федерации группировки «Исламское государство»*. Об этом журналистам в четверг сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.

Согласно предварительным данным, террористы использовали такие же низкокачественные взрывчатые вещества, которые были обнаружены на месте взрыва, прогремевшего в феврале 2017 года в правительственном здании в Бандунге.

Напомним, ранее стало известно о том, что инциденты в Джакарте унесли жизни трех полицейских.

* Организация запрещена на территории РФ.