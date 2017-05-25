Зачем Турции Сирия: когда турки нападут на курдов и захватят Катарский газопровод

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Турецкие власти строят обширные планы, касающиеся Сирии. Это и контроль над отдельными териториями, и усиления своего влияния в регионе в целом, и ослабление сирийского Курдистана, и контроль над катаро-турецким газопроводом. При этом в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ** (запрещена в РФ) Анкара вступила и в коалицию с Саудовской Аравией, и в коалицию с США, но вот в объединенную группу стран вступать не стала.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентство новостей отметил, что Турция стремится участвовать в переговорном процессе совместно с Россией

«Выступить с одной стороны как бы гарантом стабилизации ситуации в Сирии, а с другой стороны, установить определенный контроль хотя бы над отдельными сирийскими территориями или в целом усилить свое влияние непосредственно в этом государстве», — определил эксперт цели Анкары.

Также Перенджиев отмечает, что Турция, возможно, хотела бы еще противодействовать усилению Ирана.

Несмотря на то, что Турция участвует в коалиции саудовцев и даже находится в коалиции американцев, Анкара не оказалась в объеденной американо-саудовской коалиции, и в этом эксперт усматривает определенное противоречие. Здесь речь идет именно об экономических интересах и установлении контроля над ресурсами. Этим все и объясняется.

«И никуда не делась еще проблема Катарского газопровода. Если он все-таки будет построен, кто и как его будет контролировать?» — отметил военный политолог.

При этом для Турции самый главный вопрос: кто будет осуществлять контроль над газопроводом на территории Сирии? Второй момент: кто будет контролировать сам «кран»? Турция бы хотела стать главной в этом процессе, но против выступают и США, и Саудовская Аравия, подчеркнул Перенджиев. В плане боевых операций под огнем Анкары может вновь оказаться главный оппонент Турции — курды.

«Я думаю, что есть определенная опасность того, что Турция может возобновить боевые действия на территории Сирии против курдов. Как только курды будут все больше там укрепляться, по степени того, как там будет вырисовываться хотя бы автономный Курдистан, а фактически независимый от сирийского правительства, я думаю, здесь все больше будут и развязываться агрессивные действия Турции», — сообщил Александр Перенджиев.

Как обращает внимание эксперт, одно дело — иранский Курдистан, который далеко от Турции, а совсем другое — курды на территории Сирии. Конечно, Турция будет рассматривать сирийской Курдистан как прямую угрозу своим национальным интересам, подытожил военный политолог.

О затишье со стороны турецких силовиков пока говорить рано: власти Турции намерены направить в САР порядка четырех тысяч полицейских. После операции «Щит Евфрата» турки будут помогать северным районам Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.