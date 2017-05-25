Открытие XII Международного книжного салона состоялось в Петербурге
Санкт-Петербург, 25 мая. В Северной столице сегодня открылся XII Санкт-Петербургский международный книжный салон.
Салон будет открыт для посетителей до 28 мая. Основная площадка — Михайловский манеж и близлежащие улицы. В торжественном открытии мероприятия приняли участие губернатор Петербурга Григорий Полтавченко, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Ожидается, что в работе салона примут участие многие известные современные российские писатели, в том числе Эдвард Радзинский, Ник Перумов, Александра Маринина, Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Леонид Юзефович и др.
Тематика мероприятия в этом году — столетие революции, а также проблемы экологии.