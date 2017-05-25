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Общество
Открытие XII Международного книжного салона состоялось в Петербурге

Открытие XII Международного книжного салона состоялось в Петербурге

18:02  25 Мая 2017
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Открытие XII Международного книжного салона состоялось в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 мая. В Северной столице сегодня открылся XII Санкт-Петербургский международный книжный салон. 

Салон будет открыт для посетителей до 28 мая. Основная площадка — Михайловский манеж и близлежащие улицы. В торжественном открытии мероприятия приняли участие губернатор Петербурга Григорий Полтавченко, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. 

Ожидается, что в работе салона примут участие многие известные современные российские писатели, в том числе Эдвард Радзинский, Ник Перумов, Александра Маринина, Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Леонид Юзефович и др. 

Тематика мероприятия в этом году — столетие революции, а также проблемы экологии. 

#петербург
Владимир Багров
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