Открытие XII Международного книжного салона состоялось в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 мая. В Северной столице сегодня открылся XII Санкт-Петербургский международный книжный салон.

Салон будет открыт для посетителей до 28 мая. Основная площадка — Михайловский манеж и близлежащие улицы. В торжественном открытии мероприятия приняли участие губернатор Петербурга Григорий Полтавченко, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Ожидается, что в работе салона примут участие многие известные современные российские писатели, в том числе Эдвард Радзинский, Ник Перумов, Александра Маринина, Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Леонид Юзефович и др.

Тематика мероприятия в этом году — столетие революции, а также проблемы экологии.