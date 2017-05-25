Испания поддерживает вступление НАТО в коалицию по борьбе с ИГ

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Брюссель, 25 мая. Власти Испании поддерживают вступление НАТО в международную коалицию по борьбе с ИГ*, заявил премьер Мариано Рахой на полях саммита.

Сегодня в Брюсселе стартовал саммит стран-участниц НАТО, на полях мероприятия премьер Испании Мариано Рахой сделал заявление. «Мы будем поддерживать, чтобы НАТО продолжала выполнять те функции, которые у нее есть, и чтобы она привлекалась к борьбе с терроризмом, с которым мы все сталкиваемся», — заявил глава испанского правительства, напомнив про теракт в Манчестере.

По словам Рахоя, терроризм стал одной из серьезных проблем для Европы, поэтому необходимо объединить усилия. Премьер также заметил, что Испания вносит весомый вклад в борьбу с ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) в рамках коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.