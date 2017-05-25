Кто свистит: фильм Лозницы о России «настоящая» публика в Канне еще не видела

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Фильм Сергея Лозницы «Кроткая» никто на Каннском кинофестивале не освистывал, рассказал Федеральному агентству новостей известный кинокритик, буквально за несколько минут до начала официальной премьеры картины.

Ранее в СМИ появились статьи, озаглавленные примерно так: «В Канне освистали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы о России», «В Каннах улюлюканьем встретили фильм Сергея Лозницы «Кроткая» и т.д.

Изначально информацию о том, что представленный в конкурсной программе Каннского фестиваля фильм Сергея Лозницы «Кроткая» понравился не всем, появился на портале «Кинопоиск» под заголовком: «Пресса освистала новый фильм Сергея Лозницы». Однако в подзаголовке было немаловажное дополнение: «Но это не значит, что он не удался».

«Я задался целью исследовать мифологию российского (экс-советского) общества, культурный контекст и менталитет людей, населяющих эту сюрреалистичную страну», — рассказывал ранее Лозница о своей картине, которая создана по мотивам повести Федора Достоевского.

В фильме, судя по обстоятельной рецензии, опубликованной на кинопортале, главная героиня, до самого конца остающаяся безымянной, пытается предать посылку мужу, который сидит в тюрьме. Простое, в общем-то, дело превращается в блуждание по кругам Дантового ада, рассказывается в рецензии, в целом написанной достаточно благожелательно.

А вот финал фильма рецензенту не понравился, о чем она и пишет: «Так и хочется отрезать эту нелепую сцену, размахивающую аллегориями, как красной тряпкой перед быком». Возможно, именно с не слишком удачным финалом связано то, что зрители пресс-показа (премьера картины для «нормальной» публики начинается как раз в эти минуты) были не единодушны в своей реакции.

«По окончании пресс-просмотра зал начал свистеть и кричать «бу». Аплодисменты были довольно жидкими — кажется, «Кроткая» поглотила иностранную прессу и разделила отечественную», — отмечает автор рецензии.

Впрочем, похожее замечание есть и в большой рецензии на фильм, опубликованной изданием «Газета.ру»: «Едва дождавшись титров, международная пресса в Канне кричит фильму «бу» и свистит».

Отметим, фильм «Кроткая» живущего в Германии украинца Лозницы снят на русском языке и является совместной продукцией нескольких стран: Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов и Украины.

По словам самого Лозницы, его картина не является критикой России или ее руководства, в чем его уже поспешили обвинить некоторые СМИ. «Ставить так вопрос — значит, делать сложное простым», — отметил режиссер на пресс-конференции в Канне.

С просьбой прокомментировать, действительно ли фильм Лозницы освистали в Канне, Федеральное агентство новостей обратилось к известному кинокритику и кинообозревателю Антону Долину. Он был краток.

«Вы уж меня простите, конечно, но освистали его совсем не все, другие хлопали, — отметил Долин. — Это было на пресс-показе. Официальная премьера только сейчас начинается. То есть это недостойно той сенсации, которую бы вы наверно хотели».

В открытых источниках сообщается, что бюджет фильма Лозницы — два миллиона евро. Мировая премьера фильма — 25 мая 2017 года в Канне. Когда фильм официально покажут в России, пока не сообщается.

Сергей Лозница — обладатель многочисленных кинопремий как за документальное, так и за игровое кино. Так, в 2001 году он получил первый приз в Канне на конкурсе Cinéfondation за фильм «Портрет».

У него есть российская кинопремия «Ника» за фильм «Блокада».

В 2010 году на кинофестивале «Кинотавр» фильм Лорзницы «Счастье мое» получил приз за лучшую режиссуру, а также приз «Белый слон» гильдии кинокритиков.

В 2015 году Лозница получил гран-при международного фестиваля фильмов о правах человека в Нюрнберге (Германия) за документальный фильм «Майдан».

В этом году в Канне, возможно, картина Лозницы будет конкурировать за высшую награду с другим русским фильмом — «Нелюбовью» Андрея Звягинцева, премьера которой уже состоялась, и который выйдет в российский прокат 1 июня. Критики уже сравнивают эти два фильма, в основном не в пользу картины Лозницы.

Победители 70-го Каннского кинофестиваля будут объявлены 28 мая.