Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Курды реорганизуют пешмерга с одобрения президента Барзани

Курды реорганизуют пешмерга с одобрения президента Барзани

17:39  25 Мая 2017
64

Курды реорганизуют пешмерга с одобрения президента Барзани

Эрбиль, 25 мая. Проект реорганизации сил пешмерга передан на рассмотрение президента Иракского Курдистана Масуда Барзани.

Проект реорганизации курдского ополчения был подготовлен военными советниками США, Великобритании и Германии. Он предусматривает объединение всех вооруженных сил пешмерга и реорганизацию военного ведомства Иракского Курдистана для создания профессиональной и современной армии, которая сможет обеспечить оборону от террористов.

Курды реорганизуют пешмерга с одобрения президента Барзани

Проект уже одобрен Советом министров Регионального правительства Курдистана и был направлен на рассмотрение президенту Барзани. После внесения поправок начнется реализация проекта, рассчитанная на три года.

#масудбарзани
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть