Курды реорганизуют пешмерга с одобрения президента Барзани

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Эрбиль, 25 мая. Проект реорганизации сил пешмерга передан на рассмотрение президента Иракского Курдистана Масуда Барзани.

Проект реорганизации курдского ополчения был подготовлен военными советниками США, Великобритании и Германии. Он предусматривает объединение всех вооруженных сил пешмерга и реорганизацию военного ведомства Иракского Курдистана для создания профессиональной и современной армии, которая сможет обеспечить оборону от террористов.

Проект уже одобрен Советом министров Регионального правительства Курдистана и был направлен на рассмотрение президенту Барзани. После внесения поправок начнется реализация проекта, рассчитанная на три года.