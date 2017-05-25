Госдума предложила ввести возрастной ценз для главврачей

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Москва, 25 мая. Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей, сообщает газета «Известия».

Согласно тексту документа, должность руководителя государственной или муниципальной медорганизации и его зама не могут занимать лица старше 65 лет. В отдельных случаях предельный возраст может быть продлен до 70 лет. Сегодня комитет Госдумы по труду рассмотрит данный законопроект, при этом правительство уже положительно отозвалось об этой инициативе.

Стоит отметить, что в настоящее время подобные нормы действуют в отношении государственных служащих, а также руководителей научных организаций и ректоров вузов.