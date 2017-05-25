Брюссель не всемогущий: почему Трамп и Туск не смогли договориться по поводу России

В Избранное

Скопировать

Председатель Европейского совета Дональд Туск не смог найти компромисс с президентом США Дональдом Трампом по ряду вопросов, в числе которых отношения с Россией, климат и торговля. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По итогам часовых переговоров в Брюсселе между Трампом, Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, глава Европейского совета выступил с заявлением, что Европа и Америка имеют абсолютно разные позиции по вопросам отношений с Россией, торговле и изменению климата.

По словам Дональда Труска, с главой Белого дома ему удалось договориться о противодействии терроризму и об отношениях с Украиной. «Мы обсуждали внешнюю политику, безопасность, климат и торговые отношения, — сказал Туск. — Я считаю, что мы договорились по многим вопросам… Но некоторые темы остаются открытыми — это климат и торговля, и я не на сто процентов уверен, что мы можем сказать сегодня, что у нас с господином президентом общее мнение относительно России, однако когда вопрос касается конфликта на Украине, кажется, что мы находимся на одной стороне».

Так и непонятно, какого мнения придерживается президент США относительно России. Насколько все помнят, во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что если он станет президентом, то российско-американские отношения наладятся. Однако администрация Трампа не спешит сближаться с Москвой. И четкой концепции в отношении России на данный момент не прослеживается — у Трампа слишком много внутренних проблем в собственной стране, а Госдеп до сих пор не сформирован.

Разумеется, вопрос о климате был вынесен на повестку дня, поскольку Трамп четко дал понять, что его совершенно не волнуют проблемы глобального потепления, вспышек на Солнце и загрязнения окружающей среды. В США сейчас начинается глобальная добыча всего, что могут таить в себе недра американской земли.

Политолог, американист, кандидат политических наук Академии военных наук, профессор Сергей Судаков считает, что переговоры по торговле и климату не удались, поскольку Трамп преследует исключительно интересы США.

«По большому счету, Трамп не хочет отменять запланированные мероприятия. Он рассматривает Европу в большей степени как младшего партнера, который ему не очень-то и нужен. Основные вопросы он может решить самостоятельно без так называемых малых стран Европы, — комментирует для ФАН Сергей Судаков. — С Трампом торговаться крайне тяжело. Брюссель хочет, чтобы новый президент США относился к Евросоюзу точно так же, как предыдущий президент Барак Обама, который был кормящей рукой, давал ЕС деньги и ставил перед Европой определенные цели, а страны их коллективно решали. Но коллективно — это как? Голосом Брюсселя или Берлина? Вот в чем вопрос. Безусловно, основная задача, поставленная Обамой, — это травля России. Трамп прекрасно понимает, что если он успешно хочет войти в переговорную позицию, в том числе с Россией, то ему очень выгодно иметь Европу, которая была бы консолидирована по отношению к РФ. Но Дональд Туск четко говорит, мол, «Господин Трамп, если вы хотите, чтобы Европа была консолидирована, то вам нужно заплатить. Мы готовы». А Трамп им отвечает, что у него есть своя позиция и он сам разберется, как быть Россией. А что будет делать Европа — это ее проблемы, поскольку он не даст ЕС ни решения, ни рецепта, как правильно поступать».

По словам Судакова, глава Европейского совета Туск хочет получить от США гарантии того, что Вашингтон будет продолжать антироссийскую политику, но Трамп не дает на это четкого ответа.

«Трамп говорит, что Америка не признает Крым, что санкции нужно продлить, что есть препятствия, которые мешают Москве и Вашингтону работать вместе, но он ни слова не говорит о том, что хочет войны с Россией. Потому что не хочет. Европа остается без мощнейшего союзника, который координировал все ее действия. Трамп понял, что ему не нужна вся Европа, если он может координировать три страны: Германия, Франция и Италия, — считает политолог. — Его задача сейчас — разделяй и властвуй. То есть делать ставку не на весь ЕС, где слишком много ртов, а сузить круг избранных до двух-трех стран, которые присягнут ему на верность и будут выполнять ровно то, что нужно Белому дому. Ничего личного, только бизнес. Трамп — не тот кошелек, который будет решать проблемы Европы. Он прекрасно понимает, что дешевле решить ситуацию, прикормив несколько стран, поскольку они будут более сговорчивы, чем оголтелый ЕС, который ведет антироссийскую политику».

Прибалтика, Юго-восточная Европа, Восточная Европа, как напоминает собеседник ФАН, — это та малая Европа, которая агрессивно настроена по отношению к России. «Это та Европа, которая готова признать, что РФ завтра вторгнется в Польшу и так далее. Встреча президента Владимира Путина с итальянским премьером Паоло Джентилони показала, что у нас гораздо больше общего, чем говорит весь ЕС. Поле для диалога всегда есть, что понимает и Трамп. Европа оказалась между двух мощных центров силы: с одной стороны — Америка, которая не готова открывать кошелек; с другой стороны — Россия, представляющая собой так нужные всем энергоресурсы и товарооборот, который был у нас с Европой до 2014 года выше 400 млрд евро, — напоминает Сергей Судаков. — Давайте не забывать об этом. Туск находится между Сциллой и Харибдой».