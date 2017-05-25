Москва и Белград подписали обновленную программу сотрудничества

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Москва, 25 мая. Власти Москвы и Белграда подписали программу сотрудничества на 2018–2020 годы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава Белграда Синиша Мали, Сербия не вводила антироссийские санкции.

«Мы продолжим экспортировать нашу сельхозпродукцию, постараемся увеличить мощность предприятий. Москва должна знать, что в Европе есть такой друг, как Сербия и Белград», — цитирует слова политика «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее глава Москвы Сергей Собянин рассказал о программе капитального ремонта городских парков.