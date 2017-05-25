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Общество
Накренившийся щит парализовал движение на МКАД

Накренившийся щит парализовал движение на МКАД

17:26  25 Мая 2017
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Накренившийся щит парализовал движение на МКАД

Москва, 25 мая. Наклонившийся над дорогой информационный щит стал причиной остановки движения на МКАД. Согласно предварительной информации, смещение металлической конструкции произошло из-за сильного ветра.

Сотрудники ГИБДД были вынуждены полностью перекрыть дорогу. По уточненным данным, в настоящий момент движение открыто по всем полосам на внутренней стороне МКАД. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в центре российской столицы в семь баллов. Напомним, что накануне Москва впервые за весь май встала в девятибалльных пробках из-за дождя и ремонтных работ.

Геннадий Плющев
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