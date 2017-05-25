Медведев предложил заменить роботами сборную России по футболу

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Москва, 25 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить российскую футбольную сборную роботами.

В пятницу в IT-лицее главе правительства показали роботов, которые запрограммированы и созданы руками учеников образовательного учреждения. Роботы способны танцевать, выращивать растения и даже контролировать самих учеников. Медведеву показали роботов, которые самостоятельно вели игру, забивая голы друг другу.

«Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — в шутку заметил премьер, добавив, что в этом случае будут результаты.

Дмитрий Медведев посетил IT-лицей перед началом заседания совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. Премьер также успел побывать в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.