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Общество
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Серебренникова признала вину в хищении бюджетных денег

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Серебренникова признала вину в хищении бюджетных денег

17:31  25 Мая 2017
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Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Серебренникова признала вину в хищении бюджетных денег

Москва, 25 мая. Экс-бухгалтер созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нина Масляева признала вину по делу о хищении бюджетных средств. Об этом заявил ее адвокат Павел Тепухин, уточнив, что обвинение его подзащитной пока не предъявлено.

Кроме того, он отметил, информация о том, что в общей сложности были похищены 200 млн рублей, соответствует действительности».

Напомним, во вторник, 23 мая, в рамках расследования дела о хищении госсредств в театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски. По данным СК, лица из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы похитили около 200 млн рублей. Эти деньги были выделены из бюджета на развитие и популяризацию искусства.

Масляеву подозревают, что она и экс-гендиректор компании Юрий Итин вступили в преступный сговор в 2014 году и похитили 1,286 млн рублей из бюджетных средств (всего было выделено 66,5 миллиона рублей), полученных по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей.

 

 

Ярослава Замысловатова
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