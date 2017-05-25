Россия и Китай договорились сотрудничать в Антарктике

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Москва, 25 мая. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество по исследованию Антарктики. Об этом сообщил начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.

Меморандум о сотрудничестве был подписан между Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета и управлением по делам Арктики и Антарктики при Океанологическом управлении КНР. Соответствующее предложение китайская сторона сделала в феврале.

Стороны намерены объединить усилия по проведению некоторых видов исследований и логистических операций в Антарктике.