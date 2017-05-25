Россия и Китай договорились сотрудничать в Антарктике
Москва, 25 мая. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество по исследованию Антарктики. Об этом сообщил начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Меморандум о сотрудничестве был подписан между Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета и управлением по делам Арктики и Антарктики при Океанологическом управлении КНР. Соответствующее предложение китайская сторона сделала в феврале.
Стороны намерены объединить усилия по проведению некоторых видов исследований и логистических операций в Антарктике.
«Они выполняются далеко от наших традиционных баз, в этой связи и для китайской, и для российской сторон такого рода объединение возможностей может иметь выгоду», — цитирует Лукина ТАСС.