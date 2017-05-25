ИГИЛ начало эвакуацию семей боевиков из провинции Алеппо в Ракку

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Алеппо, 25 мая. Правительственные войска прорвали оборону «Исламского государства»* на востоке провинции и вышли в пригороды Масканы.

Атаку на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) возглавляет элитная бригада «Силы Тигра». Многочасовая битва с исламистами привела к освобождению населенных пунктов Шармия, Джубаба Сагира, Кабира и Салахия. Военный источник отмечает, что правительственные войска находятся в пригородах Масканы, последнего оплота «Халифата» в регионе.

Штурм Масканы планируют начать с трех направлений. Боевики начали эвакуацию членов своих семей в Ракку, которая неофициально считается столицей «Исламского государства». Однако ранее стало известно, что под натиском курдов ряд лидеров ИГИЛ* был вывезен из Ракки в Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.