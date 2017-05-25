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Общество
Ученые: Сладости и алкоголь вызывают усталость и бессилие

Ученые: Сладости и алкоголь вызывают усталость и бессилие

17:27  25 Мая 2017
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Ученые: Сладости и алкоголь вызывают усталость и бессилие

Нью-Йорк, 25 мая. Американские ученые рассказали о продуктах, которые вызывают у человека чувство усталости и бессилия. Лидером рейтинга стали сладости и алкогольная продукция.

По словам экспертов, «горячительные напитки» вызывают сонливость, которая не расслабляет и не восстанавливает силы организма. Сладости вызывают бессилие, они повышаю уровень глюкозы в крови, который затем резко падает. При этом сам человек ощущает сильный упадок сил.

Ученые: Сладости и алкоголь вызывают усталость и бессилие

На третьем месте оказалось мясо индейки. Элементы, которые в нем содержатся, снижают работоспособность из-за релаксирующего эффекта. В «пятерку» также попали мучные продукты и макароны. Как и сладости, они приводят к скачкам уровня глюкозы в крови.

Ученые отдельно выделяют жареную пищу, которая отнимает много сил на процесс пищеварения и раздражает сам пищеварительный акт в организме человека.

#алкоголь #усталость #сладости
Алексей Громов
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