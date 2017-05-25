Депутат Рады во время заседания развлекал подругу эротическими видео

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Киев, 25 мая. Украинский депутат Сергей Шахов во время заседания вел переписку более чем откровенного характера со своей подругой Дианой. На это обратил внимание журналист Александр Дубинский.

Судя по кадрам из зала заседаний, Шахов переписывается с некой девушкой по имени Диана. Дубинский предполагает, что она — девушка «легкого поведения». Основания для этого он видит в том, что Шахов, по всей видимости, перечисляет ей деньги.

«Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?» — интересуется девушка, на что депутат отвечает ей, чтобы она включила телеканал «Рада» и смотрела, чем слуга народа занимается на заседании.

После этого он прислал девушке несколько фото и видео порнографического характера.