Совладелец «дочки» НПО «Космос» обнаружен мертвым в Москве

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Москва, 25 мая. Изувеченное тело одного из руководителей дочернего предприятия НПО «Космос» Бориса Кульчицкого обнаружили в квартире на севере Москвы. Обстоятельства его гибели выясняют следователи. В частности, рассматриваются версии об убийстве и несчастном случае.

Сообщения о смерти бывшего директора компании появилось в паблике Mash в соцсети «Вконтакте», сообщает телеканал 360, уточнив, что в главке МВД подтвердили данные об обнаружении трупа мужчины в квартире в Шенкурском проезде. Сообщения об этом полицейские получили 21 мая в 10.00.

По данным источника агентства РИА Новости, у Кульчицкого сломаны ребра. Кроме того, на теле выявлены многочисленные ушибы и другие травмы.

Кульчицкий возглавлял фирму «Промстройреконструкция», являющуюся дочерней структурой НПО «Космос», владелец которого Андрей Черняков объявлен в международный розыск. Он заочно обвиняется в хищении 11 миллиардов рублей у Банка Москвы, выделенных на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в столице, напоминает РИАМО.

