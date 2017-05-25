Рогозин рассказал о способности России защитить своих «младших братьев»

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. Россия обладает необходимым потенциалом и возможностями для защиты себя и своих союзников, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на открытии выставки «За други своя», которая посвящена войне 1877–1878 годов.

Почти полтора столетия назад была освобождена Болгария, сегодня представитель российского правительства Дмитрий Рогозин посетил выставку «За други своя», приуроченную к данному событию. «Мы никогда своих младших братьев в обиду не давали и не будем давать, а сейчас тем более. У нас есть для этого все необходимые чисто физические возможности — не давать ни себя, никого в обиду», — сказал вице-премьер.

Рогозин пожелал гражданам России и Болгарии помнить о событиях 1877–1878 годов, когда Москва помогла Софии скинуть иго Османской империи. При этом российский политик напомнил, что все еще находятся маргиналы, которые сметают памятники и «заливают грязной пропагандистской жижей» кровь солдат, погибших за освобождение Болгарии.