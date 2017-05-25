Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Гитарист The Rolling Stones перенес операцию на легком перед евротуром

Гитарист The Rolling Stones перенес операцию на легком перед евротуром

17:11  25 Мая 2017
63

Гитарист The Rolling Stones перенес операцию на легком перед евротуром

Лондон, 25 мая. Гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком. Врачи оценивают состояние 69-летнего рокера как удовлетворительное.

Сам Вуд выразил благодарность медикам за своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, заявив, что благодаря качественной диагностике проблему удалось выявить на ранней стадии.

Отметим, что перенесенная Ронни Вудом операция никак не скажется на планах группы устроить европейский тур. Гастроли «роллингов» начнутся в Гамбурге 9 сентября.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть