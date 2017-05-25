Гитарист The Rolling Stones перенес операцию на легком перед евротуром

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Лондон, 25 мая. Гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком. Врачи оценивают состояние 69-летнего рокера как удовлетворительное.

Сам Вуд выразил благодарность медикам за своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, заявив, что благодаря качественной диагностике проблему удалось выявить на ранней стадии.

Отметим, что перенесенная Ронни Вудом операция никак не скажется на планах группы устроить европейский тур. Гастроли «роллингов» начнутся в Гамбурге 9 сентября.