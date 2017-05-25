Сбербанк объявил о покупке 80% акций стартапа DocDoc

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Москва, 25 мая. «Сбербанк России» приобрел 79,6% акций крупного онлайн-сервиса записи к врачам DocDoc. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Лев Хасис.

«Медицина — это совсем новая для нас индустрия, она осуществляется путем инвестиций в существующую компанию», — отметил он.

Остальные акции останутся у основателя DocDoc Дмитрия Петрухина и менеджеров сервиса.

Напомним, ранее стало известно о том, что с 1 июля 2017 года сотрудникам «Сбербанка» повысят зарплаты.