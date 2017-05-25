ДНР предложила Киеву завершить верификацию пленных в режиме видеоконференции

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Донецк, 25 мая. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова предложила завершить верификацию пленных в режиме видеоконференции.

«Мы настаиваем на том, чтобы возобновить процесс верификации. Мы готовы осуществить этот процесс в режиме видеоконференции, используя канал связи ОБСЕ, как мы это делаем в случае онлайн заседаний», — заявила Морозова.

Она также добавила, что украинская сторона намеренно создает условия, которые препятствуют завершению процесса верификации пленных, в то время как ДНР готова в кратчайшие сроки провести обмен по формуле «всех на всех».