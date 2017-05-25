Хомс: танковое наступление САА блокирует боевиков в Восточном Каламуне

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Пальмира, 25 мая. Танковое наступление сирийской армии в провинции Хомс полностью блокирует боевиков ССА в Дамаске.

Военный источник в Сирии сообщил, что ВС САР на юго-западе Хомса бросили в атаку несколько танковых подразделений. За двое суток бойцам удалось освободить транспортный узел в городе аль-Бусайра, населенные пункты Барда и аль-Саввана, а также возвышенности Закакият-Халиль.

Наступление идет по сходящимся направлениям с востока Пальмиры и запада Карьятейна. Сирийские танкисты направляются к Хунайфису, в котором закрепились боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Взятие города окончательно отрежет от поддержки союзников анклав «Свободной сирийской армии» в Каламуне.

* Организация запрещена на территории РФ.