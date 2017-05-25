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Заместитель Шойгу рассказал, когда у России появится свой вертолетоносец

Заместитель Шойгу рассказал, когда у России появится свой вертолетоносец

17:10  25 Мая 2017
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Заместитель Шойгу рассказал, когда у России появится свой вертолетоносец

Москва, 25 мая. Первый вертолетоносец, аналогичный «Мистралям», поступит на вооружение ВМФ России в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в ходе выставки HeliRussia-2017 заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Борисов подтвердил, что строительство вертолетоносца заложено в государственную программу вооружений России на 2018-2025 гг. 

«Строительство вертолетоносцев занимает, в среднем, четыре года, поэтому думаю, да, где-то так (в 2022 году)», — предположил Борисов. 

Кроме того, к 2025 году должен будет совершить полет новый скоростной военный вертолет, который построят «Вертолеты России». Уже определены технические требования к новому вертолету, в настоящий момент проясняются нюансы. 

#борисов
Владимир Багров
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