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Новости Сирии
Сирия: САА расширяет подконтрольную зону в провинции Эс-Сувейда

Сирия: САА расширяет подконтрольную зону в провинции Эс-Сувейда

16:52  25 Мая 2017
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Сирия: САА расширяет подконтрольную зону в провинции Эс-Сувейда

Эс-Сувейда, 25 мая. Сирийские военные стремятся оттеснить отряды боевиков к границе с Иорданией.

Военные источники отмечают положительную динамику в операции против террористов в провинции Эс-Сувейда. Правительственным войскам удалось не только продавить линию обороны джихадистов, но и освободить окрестности водохранилища Зулуф и населенного пункта Хабрат аль-Мутайта.

Сирия: САА расширяет подконтрольную зону в провинции Эс-Сувейда

Задачей сирийской армии является вытеснение исламистов с территории провинции в Иорданию или полная ликвидация боевиков.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что коалиция США нанесла авиаудар по конвою ВС САР около границы с Иорданией.

Алексей Громов
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