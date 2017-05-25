Сирия: САА расширяет подконтрольную зону в провинции Эс-Сувейда
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Эс-Сувейда, 25 мая. Сирийские военные стремятся оттеснить отряды боевиков к границе с Иорданией.
Военные источники отмечают положительную динамику в операции против террористов в провинции Эс-Сувейда. Правительственным войскам удалось не только продавить линию обороны джихадистов, но и освободить окрестности водохранилища Зулуф и населенного пункта Хабрат аль-Мутайта.
Задачей сирийской армии является вытеснение исламистов с территории провинции в Иорданию или полная ликвидация боевиков.
Ранее агентство URA.ru сообщило, что коалиция США нанесла авиаудар по конвою ВС САР около границы с Иорданией.
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