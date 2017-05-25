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Экономика
Минфин РФ: Повышенный акциз на импортное вино не будет иметь обратной силы

Минфин РФ: Повышенный акциз на импортное вино не будет иметь обратной силы

17:01  25 Мая 2017
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Минфин РФ: Повышенный акциз на импортное вино не будет иметь обратной силы

Москва, 25 мая. В Минфине рассказали о законопроекте, который позволит импортерам вина избежать ретроспективного доначисления сумм акциза за вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

Российское финансовое ведомство считает несправедливым доплату по акцизу российским импортерам вин, которые имеют защищенные географические названия и место происхождения. Поскольку порядок действий регламентируется Федеральной таможенной службой, Минфин готовит соответствующие поправки к налоговому законодательству. В сообщении ведомства говорится, что принятие законопроекта планируется в весеннюю сессию.

Ирина Селезнева
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