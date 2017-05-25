Украинский депутат пригрозил оппозиции расправой по сценарию Гитлера

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Киев, 25 мая. Замглавы парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза пообещал устроить украинской оппозиции «Ночь длинных ножей», если она попробует взять реванш.

«У нас есть боевой опыт… Как только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут…У меня есть «план Б». Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет «Ночь длинных ножей» — и все», — так ответил депутат Рады в эфире украинского «5 канала» на вопрос о возможном реванше оппозиционных сил.

Под «Ночью длинных ножей» подразумевается расправа Адольфа Гитлера над штурмовиками СА 30 июня 1934 года. В документах Нюрнбергского трибунала говорится, что гитлеровцы тогда убили более тысячи соотечественников.

Добавим, Береза не в первый раз демонстрирует в своих речах склонность к насилию. До этого депутат Рады заявлял, что готов расстреливать людей, носящих георгиевские ленты.