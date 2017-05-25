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Украина
Украинский депутат пригрозил оппозиции расправой по сценарию Гитлера

Украинский депутат пригрозил оппозиции расправой по сценарию Гитлера

18:03  25 Мая 2017
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Украинский депутат пригрозил жаждущей реванша оппозиции расправой времен Гитлера

Киев, 25 мая. Замглавы парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза пообещал устроить украинской оппозиции «Ночь длинных ножей», если она попробует взять реванш.

«У нас есть боевой опыт… Как только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут…У меня есть «план Б». Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет «Ночь длинных ножей»  — и все»,  — так ответил депутат Рады в эфире украинского «5 канала» на вопрос о возможном реванше оппозиционных сил.

Украинский депутат пригрозил жаждущей реванша оппозиции расправой времен Гитлера

Под «Ночью длинных ножей» подразумевается расправа Адольфа Гитлера над штурмовиками СА 30 июня 1934 года. В документах Нюрнбергского трибунала говорится, что гитлеровцы тогда убили более тысячи соотечественников.

Добавим, Береза не в первый раз демонстрирует в своих речах склонность к насилию. До этого депутат Рады заявлял, что готов расстреливать людей, носящих георгиевские ленты.

Алексей Громов
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