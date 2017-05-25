В Сети появилось видео преследования охранниками Тимати машины инвалида в Москве

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Москва, 25 мая. В Сети появилось видео, на котором два черных Gelandewagen, предположительно принадлежащие охране известного российского певца Тимати, упорно преследуют машину инвалида в Москве.

Инцидент произошел в районе театра «Сатира» на Садовом кольце. По словам инвалида, он не пустил Gelandewagen с «блатными» номерами в свой ряд, когда его пытались подрезать. Тогда внедорожники начали преследовать машину, не оставляя попыток ее зажать. Примерно через 200 метро им все же удается настигнуть своего «обидчика». Представители принадлежащего Тимати лейбла Black Star опровергли причастность певца и его охраны к данному инциденту, сообщает Телеканал 360.