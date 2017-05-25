Директор завода надругался над первоклассницей в театре на Урале

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Челябинск, 25 мая. Директор «Южноуральского механического завода» приговорен к 12 годам колонии строгого режима за надругательство над семилетней девочкой за кулисами театра драмы. Приговор в отношении Александра Афонина вынес Советский районный суд Челябинска.

Мужчина был арестован в декабре 2015 года после юбилейного концерта школы современного танца «Ветер перемен». По версии следствия, оставшись наедине с первоклассницей, он принудил ребенка удовлетворить свои сексуальные потребности. Полового акта как такового при этом не произошло. Пострадавшая рассказала о надругательстве только спустя неделю, после ее родители тут же обратились в полицию.

Как отмечает «Ура.ру», Афонин спонировал выступления творческого коллектива, в котором занималась его дочь. Руководила юными артистами его супруга. 7 декабря он в очередной раз прошел в театр со служебного хода по списку участников мероприятия.

