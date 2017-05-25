Сирия: САА выбила ИГ с фосфатного завода под Пальмирой

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Хомс, 25 мая. Армия Сирии выбила террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) с территории фосфатного завода к юго-западу от Пальмиры.

«Сирийская армия отбила у ИГ фосфатный завод в районе Сувван. После ожесточенных боев террористы оставили стратегический объект, понеся потери», — сообщил источник.

По его данным, разминированием объекта занялись саперы. Накануне САА выбила террористов ИГ с территории части ракетных войск южнее Пальмиры и установила контроль над несколькими населенными пунктами у города Эль-Карьятейн.

* Организация запрещена на территории РФ.