ФРГ не планирует расширять участие в коалиции против ИГИЛ — Меркель

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Берлин, 25 мая. Немецкая сторона не планирует расширять свое участие в коалиции по борьбе с «Исламским государством»*. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она напомнила о том, что Североатлантический альянс (НАТО) уже формально вступил в этот альянс.

«Это ясный сигнал, при этом понятно, что это не связано с новыми взносами Германии», — подчеркнула немецкий политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Североатлантический альянс вошел в состав коалиции по борьбе с запрещенным в России «Исламским государством».

* Организация запрещена на территории РФ.