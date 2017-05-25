Lexus запустил производство купе LC для европейского рынка
Нагоя, 25 мая. Японская автомобильная компания Lexus запустила серийное производство купе LC 500 специально для европейского авторынка. Для производства новой модели предприятие прошло модернизацию, теперь процесс сборки проходит в соответствии с требуемыми нормами.
Как стало известно, на рынке Европы купе появится с 5-литровым двигателей, мощность которого 477 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с девятиступенчатой трансмиссией. Европейские автолюбители смогут приобрести гибридный вариант автомобиля с агрегатом мощностью 359 «лошадок».
В марте компания Lexus объявила о возможности сделать предзаказ на LC 500 , которая распространяется не только на европейцев, но и на россиян. Стоимость авто — 7,8 млн рублей.