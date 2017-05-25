Lexus запустил производство купе LC для европейского рынка

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Нагоя, 25 мая. Японская автомобильная компания Lexus запустила серийное производство купе LC 500 специально для европейского авторынка. Для производства новой модели предприятие прошло модернизацию, теперь процесс сборки проходит в соответствии с требуемыми нормами.

Как стало известно, на рынке Европы купе появится с 5-литровым двигателей, мощность которого 477 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с девятиступенчатой трансмиссией. Европейские автолюбители смогут приобрести гибридный вариант автомобиля с агрегатом мощностью 359 «лошадок».

В марте компания Lexus объявила о возможности сделать предзаказ на LC 500 , которая распространяется не только на европейцев, но и на россиян. Стоимость авто — 7,8 млн рублей.