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Новороссия
ДНР требует от Киева освободить 440 ополченцев в рамках обмена пленными

ДНР требует от Киева освободить 440 ополченцев в рамках обмена пленными

16:43  25 Мая 2017
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ДНР требует от Киева освободить 440 ополченцев в рамках обмена пленными

Донецк, 25 мая. Власти Донецкой народной республики требуют от Киева передать в рамках обмена пленными 442 человека, а не «более 200», как ранее заявил глава СБУ Василий Грицак. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Для нас на данный момент это пустые заявления. Мы только вчера вернулись из Минска, и если бы Украина хотела подкрепить свои действия фактами, то данное предложение было бы озвучено в ходе заседания контактной группы», — пояснила Морозова.

Она также добавила, что ранее родственники пленных ополченцев в сопровождении представителей ОБСЕ побывали на территории Украины, где встретились и пообщались со своими родными. По итогам этой поездки, были верифицированы 442 ополченца.

#днр #всу #донбасс #пленные
Алексей Громов
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