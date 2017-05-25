ДНР требует от Киева освободить 440 ополченцев в рамках обмена пленными

В Избранное

Скопировать

Донецк, 25 мая. Власти Донецкой народной республики требуют от Киева передать в рамках обмена пленными 442 человека, а не «более 200», как ранее заявил глава СБУ Василий Грицак. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Для нас на данный момент это пустые заявления. Мы только вчера вернулись из Минска, и если бы Украина хотела подкрепить свои действия фактами, то данное предложение было бы озвучено в ходе заседания контактной группы», — пояснила Морозова.

Она также добавила, что ранее родственники пленных ополченцев в сопровождении представителей ОБСЕ побывали на территории Украины, где встретились и пообщались со своими родными. По итогам этой поездки, были верифицированы 442 ополченца.